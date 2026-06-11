Micrófono abierto hunde a analista tras comentario sobre Taylor Swift

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Durante la transmisión del cuarto partido de las Finales NBA, la analista Monica McNutt, de ESPN/ABC, pidió a su colega que retirara a la cantante Taylor Swift del recinto, generando una ola de críticas en redes sociales y reavivando el debate sobre la presencia de celebridades en eventos deportivos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/06/2026 02:43 PM.
En Espectáculos y editada el 11/06/2026 03:20 PM.