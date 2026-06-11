Micrófono abierto hunde a analista tras comentario sobre Taylor Swift

En el cuarto juego de la serie de campeonato de la NBA, los Knicks vencieron 107‑106 a los Spurs, tomando una ventaja de 3‑1. Mientras la transmisión de ESPN/ABC cubría el encuentro, la analista Monica McNutt y el comentarista Tyler Murray identificaron a una espectadora cercana a la cancha como la cantante Taylor Swift.
McNutt, al confirmar la presencia de la artista, escuchó a Murray decir que quería fotografiarla para su esposa. En ese momento, el micrófono abierto captó el siguiente comentario de McNutt: "Ella no es fan de los Knicks. ¡Fuera de aquí, chica!" El audio y la imagen se difundieron rápidamente en plataformas digitales, provocando una avalancha de reacciones.
Los internautas criticaron a la analista por su falta de profesionalismo y por desconocer la relación histórica de Swift con el equipo neoyorquino. Un usuario escribió: "Monica McNutt no distingue una camiseta de Barry Sanders de una de Shedeur Sanders y afirma falsamente que Taylor Swift no es fan de los Knicks. Lo mejor de ESPN". Otros señalaron que la cantante ha asistido a varios partidos de los Knicks y, recientemente, apoyó al Cleveland Cavaliers junto a su prometido, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.
El episodio se produce en medio de una intensa cobertura mediática de la serie, que también incluye reportes sobre la llegada de los Spurs a su hotel tras la derrota y declaraciones de figuras del baloncesto sobre decisiones tácticas. Hasta el momento, ni Monica McNutt ni Taylor Swift han emitido declaraciones oficiales al respecto.
El incidente reabre el debate sobre la influencia de celebridades en eventos deportivos y la necesidad de que los medios mantengan una conducta imparcial y respetuosa durante sus transmisiones.