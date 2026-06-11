Raúl González confirma en vivo que llegará al altar con su pareja

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Raúl González, presentador de ‘Despierta América’, reveló en vivo que está comprometido y pronto se casará con su pareja, después de tres décadas de mantener en secreto su orientación sexual.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/06/2026 08:07 AM.
En Espectáculos y editada el 11/06/2026 03:44 PM.