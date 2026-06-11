Raúl González confirma en vivo que llegará al altar con su pareja

En una transmisión en vivo del programa matutino Despierta América, el conductor Raúl González sorprendió a la audiencia y a sus colegas al anunciar que está comprometido y que pronto se casará con su novio, a quien describe como el amor de su vida.
Durante el segmento, González comentó que su pareja lo halaga constantemente: “Mi pareja dice que yo soy espectacular”. Ante la sorpresa de sus compañeros, Alan Tacher le preguntó si realmente tenía una relación, a lo que el presentador respondió afirmativamente y añadió que ya había propuesto matrimonio. Cuando se le solicitó más información, González indicó que prefería no revelar detalles por temor a que “le salaran” el evento, manteniendo en reserva la identidad de su prometido.
El anuncio generó una ola de felicitaciones en redes sociales. El chef Yisus, exintegrante del programa, escribió: “Quien sea, se lleva a un gran ser humano. Felicidades, hermano”. Otros internautas y colegas también expresaron su apoyo al presentador.
Este gesto público marca un hito en la vida del conductor, quien en 2025 habló abiertamente sobre su homosexualidad en una entrevista con Mandy Fridmann. En esa ocasión, González explicó que mantuvo su orientación en secreto durante 30 años por una promesa hecha a su padre, quien le pidió que no lo revelara hasta su fallecimiento. El presentador relató que, a partir de los 17 años, asistió a terapia para aceptar su identidad y cumplir con el juramento familiar, sacrificando años de felicidad personal.
Ahora, tras décadas de ocultamiento, González celebra su compromiso y se prepara para una boda que simboliza la culminación de un proceso de autoaceptación y valentía. La fecha y los detalles de la ceremonia aún no se han anunciado.