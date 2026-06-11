Dwayne Johnson enfrentó 24 horas de angustia por un hallazgo íntimo que pudo cambiarlo todo

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El actor y exluchador Dwayne Johnson descubrió un bulto doloroso en un testículo, temió un cáncer y esperó 24 horas para obtener resultados médicos que finalmente descartaron la enfermedad, diagnosticando epididimitis.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/06/2026 02:47 PM.
En Espectáculos y editada el 11/06/2026 04:26 PM.