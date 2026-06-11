Fallece la actriz y exfinalista de Miss Hong Kong Natalie Ng a los 51 años

La actriz y modelo Natalie Ng falleció el 9 de junio de 2026 a los 51 años, mientras dormía en un hospital donde había sido ingresada de urgencia por complicaciones de un cáncer de mama diagnosticado en 2024.
El anuncio se realizó a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la familia compartió el mensaje: "Con tristeza y dedicación te contamos que Nat falleció pacíficamente mientras dormía, en un hospital, esta mañana". La publicación recibió el apoyo de celebridades y miles de seguidores que rindieron tributo a su trayectoria y a su valentía frente a la enfermedad.
Natalie Ng alcanzó la fama al quedar entre las finalistas del certamen Miss Hong Kong 1998, lo que le abrió las puertas al mundo del entretenimiento. Posteriormente desarrolló una carrera como actriz en cine y televisión, participando en producciones como "Luz de la Ciudad" y "Sombras del Pasado". Además, fue madre de dos hijas de 11 y 9 años, a quienes dejó bajo el cuidado de su familia.
En 2024, la modelo reveló públicamente su diagnóstico de cáncer de mama y documentó gran parte de su proceso médico en redes sociales, generando una ola de solidaridad y recaudación de fondos para costear sus tratamientos. La familia agradeció las muestras de apoyo y solicitó privacidad para sobrellevar el duelo.
El fallecimiento de Natalie Ng se suma a la lista de figuras del mundo de la belleza y el espectáculo que han perdido la vida a causa de enfermedades graves, como la modelo Kristina Joksimovic, finalista de Miss Universo Suiza, y la joven modelo mexicana Andrea Andrade.