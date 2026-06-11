Fallece la actriz y exfinalista de Miss Hong Kong Natalie Ng a los 51 años

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Natalie Ng, conocida por su paso por Miss Hong Kong 1998 y su carrera en cine y televisión, murió el 9 de junio de 2026 mientras dormía en un hospital, tras una hospitalización de emergencia por cáncer de mama.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/06/2026 08:08 AM.
En Espectáculos y editada el 11/06/2026 10:11 AM.