Desde Uganda, Ghetto Kids celebran el inicio del Mundial 2026 con Shakira

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Los niños ugandeses del colectivo Ghetto Kids publicaron un video bailando la canción oficial del Mundial 2026, “Dai Dai”, junto a Shakira y saludaron a México horas antes del arranque del torneo en la Ciudad de México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/06/2026 08:10 AM.
En Espectáculos y editada el 11/06/2026 08:51 AM.