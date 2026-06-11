Desde Uganda, Ghetto Kids celebran el inicio del Mundial 2026 con Shakira

En la víspera de la inauguración del Mundial 2026, el colectivo de niños bailarines conocido como Ghetto Kids compartió en redes sociales un video en el que ejecutan la coreografía de “Dai Dai”, tema oficial del torneo interpretado por Shakira. Con una bandera mexicana en mano, los niños enviaron el mensaje: “Hola, México. Los queremos desde Uganda”.
El video se difundió a pocas horas del inicio del torneo, programado para el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde Shakira cantará en vivo por primera vez. La aparición de los Ghetto Kids refuerza el vínculo cultural y de inclusión que la canción busca transmitir.
El grupo, surgido en 2014 bajo la iniciativa social de Dauda “Teacher Teacher” Kavuma en el barrio de Katwe, Kampala, ha ganado notoriedad internacional gracias a sus coreografías virales en YouTube y TikTok. Su participación en el video oficial de “Dai Dai” los catapultó al centro de la atención mediática, y ahora acompañarán a Shakira en la ceremonia de clausura del Mundial, que se celebrará en los Estados Unidos.
La invitación a la final representa una oportunidad única de visibilidad para la fundación Ghetto Kids, que trabaja con niños vulnerables de entre 6 y 15 años, ofreciendo educación y entrenamiento artístico. Actualmente, el colectivo cuenta con entre veinte y treinta integrantes, aunque su número varía según las presentaciones y nuevas incorporaciones.
El mensaje enviado desde Uganda llega en un momento clave, subrayando la dimensión global del evento y el poder de la música y el baile como puentes culturales. La presencia de los Ghetto Kids en la clausura del Mundial reforzará el mensaje de inclusión que acompaña a “Dai Dai” como himno mundialista.