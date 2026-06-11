Cinco participantes compiten en la final de La Casa de los Famosos 2026

La Casa de los Famosos 2026 vivirá su última gala este jueves 11 de junio, a las 7:00 p.m. (hora del Este), 6:00 p.m. (hora del Centro) y 4:00 p.m. (hora del Pacífico). Después de tres meses de pruebas, alianzas y sorpresas, solo cinco personalidades permanecen dentro del recinto y competirán por el premio de 4 millones de pesos.
Con la audiencia dividida entre Celinee y Fabio, la gran final promete ser una de las más reñidas de la historia del reality. El ganador se llevará 4 millones de pesos y el título de La Casa de los Famosos 2026, mientras que los demás finalistas recibirán premios de consolación y la exposición mediática que brinda el programa.