Cinco participantes compiten en la final de La Casa de los Famosos 2026

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La sexta temporada del reality llega a su cierre este jueves 11 de junio. Tras tres meses de competencia, cinco participantes disputan el premio mayor; las encuestas en redes indican a Celinee y Fabio como favoritos, pero el veredicto final se conocerá en la transmisión en vivo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/06/2026 02:48 PM.
En Espectáculos y editada el 11/06/2026 04:16 PM.