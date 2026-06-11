El Estadio Azteca inaugura el Mundial 2026 con una celebración histórica

La ceremonia de apertura del Mundial FIFA 2026 transformó al Estadio Azteca en el epicentro del entretenimiento global, marcando el inicio de la primera Copa del Mundo organizada por México, Canadá y Estados Unidos y la primera con 48 selecciones participantes.
El momento más esperado fue la presentación de Shakira junto a Burna Boy, quienes interpretaron Dai Dai, canción oficial del torneo. La energía continuó con Maná, que hizo cantar al público con su himno Oye mi amor, y con Danny Ocean y el Ballet Folklórico de México, que interpretaron Partidazo, otra pieza oficial.
La fiesta siguió con Belinda y Los Ángeles Azules, que combinaron pop y cumbia en Por Ella, provocando una ola de baile en la grada. El ritmo urbano tomó el escenario cuando J Balvin abrió con Qué Calor, se unió a Ryan Castro en Una A La Vez y cerró con I Like It, manteniendo la euforia.
La ceremonia, que combinó tecnología de punta, proyecciones inmersivas y la riqueza cultural mexicana, sentó las bases de un torneo histórico que busca reforzar la identidad del país y su papel en el fútbol mundial.