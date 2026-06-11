El Estadio Azteca inaugura el Mundial 2026 con una celebración histórica

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La ceremonia inaugural del Mundial 2026, celebrada en el Estadio Azteca, combinó música, tradición y tecnología, con presentaciones de Shakira, Maná, Lila Downs, Los Ángeles Azules y otros artistas que dieron inicio a la primera Copa del Mundo organizada por tres países y con 48 selecciones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/06/2026 02:43 PM.
En Espectáculos y editada el 11/06/2026 03:38 PM.