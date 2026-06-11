Kaley Cuoco derrite a fans: espera una niña y su familia crece con puro amor

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La actriz Kaley Cuoco anunció en Instagram que ella y su prometido Tom Pelphrey están esperando una niña, confirmada al cortar un pastel rosa; la publicación incluye fotos familiares, una ecografía y comentarios sobre los retos del segundo embarazo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/06/2026 08:11 AM.
En Espectáculos y editada el 11/06/2026 09:27 AM.