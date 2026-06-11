Kaley Cuoco derrite a fans: espera una niña y su familia crece con puro amor

Kaley Cuoco confirmó que ella y su prometido, el actor Tom Pelphrey, están esperando a su segundo hijo y que se trata de una niña. La noticia se dio a conocer a través de una serie de publicaciones en Instagram, donde la pareja mostró un pastel con la frase “Es un…”, cuyo interior rosa confirmó el sexo del bebé.
En la publicación, la actriz compartió varias imágenes: una foto familiar con su hija mayor, Matilda, sosteniendo el pastel; una ecografía del bebé; y una serie de selfies que documentan el avance de su embarazo. "Completando nuestra pequeña familia, qué sueño hecho realidad", escribió Cuoco acompañando las imágenes.
Pelphrey, por su parte, acompañó la revelación con un mensaje de gratitud: "Profunda gratitud y alegría, mucho respeto y admiración por Kaley en este viaje lleno de altibajos". Además, añadió una nota humorística sobre la postura del bebé durante la visita médica: "El doctor le dio un pequeño empujón para la foto y esta fue su respuesta inmediata… definitivamente es mi hijo".
El anuncio llega tres años después del nacimiento de Matilda, la primera hija de la pareja, quien llegó al mundo en marzo de 2023. Desde entonces, Cuoco y Pelphrey han compartido momentos familiares en sus redes y, hace más de un año, anunciaron su compromiso.
Cuoco también explicó que este segundo embarazo ha presentado desafíos diferentes a los de su primera experiencia como madre: "Este segundo viaje ha sido un poco más complicado en muchos sentidos, pero estamos muy agradecidos por este momento". Asimismo, confirmó que Matilda será hermana mayor: "Una hermanita viene en camino".
Entre las imágenes difundidas, se encuentran fotos de la actriz usando una camiseta con la frase “Hoy lloré”, una selfie frente al espejo con una máscara de terapia de luz LED, y un video donde Pelphrey reacciona al revisar la ecografía de su futura hija.