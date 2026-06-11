Jenn An denuncia a Kanye West por presunta agresión sexual en un rodaje

Los hechos más relevantes: La modelo y actriz Jenn An, de 24 años, acusó al rapero Kanye West de haberla agredido sexualmente mientras filmaban un video musical. En una entrevista concedida a la BBC, An describió cómo el artista habría iniciado un comportamiento sexual no consentido, dejándola sin saber cómo reaccionar.
Según su testimonio, An se encontraba en sus inicios en la industria del entretenimiento cuando ocurrió el presunto incidente. "Pensé que no podía detenerlo, que nadie me escucharía", relató, añadiendo que la presión del entorno la llevó a permanecer en silencio mientras la agresión continuaba.
El caso ha sido retomado por medios internacionales, entre ellos TMZ, que buscaron la respuesta del rapero. El representante de Kanye West no emitió una declaración directa; en su lugar, remitió a los periodistas a una sección de documentos legales, sin confirmar ni negar los señalamientos.
Contexto y repercusión: Kanye West, una figura influyente y controvertida en la música y la cultura popular, ha enfrentado previamente diversas polémicas. Esta nueva acusación se suma a un historial de controversias que ha generado un intenso escrutinio mediático y público.
La denuncia de Jenn An llega en un momento en que la industria del entretenimiento está bajo presión para abordar casos de abuso y acoso sexual. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género han pedido una investigación exhaustiva y la garantía de que la víctima reciba el apoyo necesario.
Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna acción legal formal contra Kanye West, y la falta de respuesta oficial del artista ha alimentado la especulación y la crítica en redes sociales y medios de comunicación.
La situación sigue en desarrollo y se espera que tanto la defensa del rapero como la acusación de Jenn An presenten pruebas y testimonios adicionales en los próximos días.