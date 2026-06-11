Jenn An denuncia a Kanye West por presunta agresión sexual en un rodaje

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La actriz y modelo Jenn An denunció a Kanye West por una supuesta agresión sexual durante la grabación de un video musical, mientras el representante del artista se limitó a remitir documentos legales sin ofrecer declaraciones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/06/2026 08:12 AM.
En Espectáculos y editada el 11/06/2026 10:39 AM.