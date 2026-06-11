Mariska Hargitay recuerda el mieloma múltiple que marcó los últimos años de su padre Mickey Hargitay

Mariska Hargitay, protagonista de la serie Law & Order: Special Victims Unit, habló recientemente sobre el diagnóstico de mieloma múltiple que recibió su padre, Mickey Hargitay, y el impacto que tuvo en su familia durante los últimos años de su vida.
En una entrevista concedida a la revista People, la actriz recordó que los primeros indicios de que la salud de su padre se deterioraba surgieron durante su boda con el actor Peter Hermann en 2004, cuando notó una notable falta de energía en él. Poco después, Mickey comenzó a experimentar agotamiento y dolor óseo, síntomas que culminaron en el diagnóstico de mieloma múltiple, una forma de cáncer de la sangre que afecta las células plasmáticas de la médula ósea.
El anuncio del diagnóstico resultó impactante para la familia, pues Mickey Hargitay había sido reconocido por su excelente condición física y su trayectoria como culturista y Mr. Universo 1955. "Era un referente en salud y bienestar físico; nunca imaginamos que una enfermedad incurable lo afectaría", señaló Mariska.
A medida que la enfermedad avanzó, la familia observó una pérdida de peso y un debilitamiento progresivo en su padre. Aun así, Mariska destacó la actitud positiva y la dignidad con la que Mickey enfrentó el tratamiento, describiéndolo como "heroico" y "lleno de gracia".
Mickey Hargitay falleció en septiembre de 2006 a los 80 años. La actriz recordó que su padre era el "héroe y guía" de la familia, y que su partida los unió aún más. "El mayor consuelo fue cómo nos mantuvo unidos y cómo pudimos despedirnos", afirmó.
Mariska también subrayó la necesidad de que los pacientes con cáncer cuenten con redes de apoyo, busquen información médica confiable y conozcan las opciones de tratamiento disponibles. En sus palabras, la experiencia de su padre refuerza la importancia de la investigación científica para avanzar en terapias contra el mieloma múltiple.