Mariska Hargitay recuerda el mieloma múltiple que marcó los últimos años de su padre Mickey Hargitay

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La actriz de "Law & Order: SVU" relató en una entrevista con People el diagnóstico de mieloma múltiple que recibió su padre, el ex‑Mr. Universo Mickey Hargitay, y cómo la enfermedad afectó a la familia. Destacó la importancia de la información, el acompañamiento y la investigación científica frente a este cáncer incurable.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/06/2026 05:10 PM.
En Espectáculos y editada el 11/06/2026 04:35 PM.