Melenie Carmona habla de “gemelos” y aumenta las especulaciones sobre su embarazo

En medio de una ola de especulaciones sobre un posible embarazo, Melenie Carmona, de 27 años, utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje que ha generado más dudas que respuestas. La joven, hija de la cantante Alicia Villarreal y del actor Arturo Carmona, publicó una foto acompañada del texto: “Tenía un gas, todavía lo tengo. Gemelos”. Horas después, compartió otra imagen de su rostro con la canción “Rojo” de J Balvin como fondo musical.
Los rumores surgieron después de que una fuente anónima citada por TVNotas afirmara que Melenie estaba embarazada y que su padre, Arturo Carmona, estaba “encajado” en la situación. La misma fuente señaló que la supuesta noticia habría sido difundida por Cibad Hernández, actual pareja de Alicia Villarreal, lo que habría generado molestia en la familia.
Alicia Villarreal, por su parte, no confirmó ni desmintió la información, aunque manifestó estar “lista para ser abuela”. La cantante dejó claro su interés en recibir a un nuevo integrante en la familia, sin precisar fechas ni detalles.
Hasta el momento, Melenie Carmona no ha emitido una declaración oficial que confirme o niegue el embarazo. Su mensaje sobre “gases” y “gemelos” ha sido interpretado por seguidores como una burla a la situación, pero también ha alimentado teorías sobre la posible existencia de gemelos.
La polémica se suma a otras controversias recientes en el entorno de la familia Carmona‑Villarreal, como la predicción de la vidente Mhoni sobre el embarazo de la cantante Cazzu y la discusión pública sobre la relación de Melenie con su novio, cuyo nombre no ha sido revelado.
En conclusión, la información sobre un posible embarazo de Melenie Carmona sigue sin confirmarse. Los seguidores y medios continúan atentos a cualquier nuevo comunicado de la joven o de su familia.