Melenie Carmona habla de “gemelos” y aumenta las especulaciones sobre su embarazo

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La hija de Alicia Villarreal, Melenie Carmona, respondió a los rumores de embarazo con un mensaje en redes sociales que alude a “gases” y “gemelos”. Hasta el momento no ha confirmado ni desmentido la supuesta gestación, mientras la prensa alimenta la controversia con declaraciones de fuentes anónimas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/06/2026 08:11 AM.
En Espectáculos y editada el 11/06/2026 10:22 AM.