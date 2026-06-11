Familia de Carmen Salinas pide orden de restricción contra Emiliano Aguilar por polémica digital

María Eugenia Plascencia, hija de la difunta Carmen Salinas, ha solicitado ante la autoridad judicial una orden de restricción contra el cantante Emiliano Aguilar, quien ha reiterado en redes sociales comentarios que la familia considera ofensivos y difamatorios.
La petición surge después de que, en el marco de una demanda civil por daño moral y una denuncia por presunta violencia digital, Aguilar publicara videos y mensajes en los que defendía sus declaraciones realizadas en el podcast Penitencia. Según el abogado de la familia, Gerardo Rincón, las agresiones públicas no cesaron tras la primera demanda, lo que motivó la solicitud de medidas de protección para evitar nuevas ofensas.
En la entrevista concedida al programa De Primera Mano con Gustavo Adolfo Infante, Rincón explicó que, además de la orden de restricción, la familia busca la reparación del daño, el pago de gastos de atención psicológica y una disculpa pública por parte de Aguilar.
Actualmente, la familia Salinas mantiene tres procesos judiciales en curso: dos de carácter penal y uno civil por daño moral, dirigidos tanto contra Emiliano Aguilar como contra la activista Saskia Niño de Rivera, por su participación en la difusión de los contenidos ofensivos.
Aguilar, por su parte, ha manifestado en sus redes que no ha recibido notificación formal de autoridad alguna y que sus declaraciones reflejan “la verdad” sobre la figura de Carmen Salinas, lo que ha intensificado la polémica y la presión para que se conceda la medida cautelar solicitada.