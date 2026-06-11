Familia de Carmen Salinas pide orden de restricción contra Emiliano Aguilar por polémica digital

...

La hija de la fallecida actriz Carmen Salinas, María Eugenia Plascencia, ha pedido a un juez una orden de restricción contra el cantante Emiliano Aguilar, tras una serie de declaraciones en redes que, según ella, continúan dañando la memoria y el honor de su madre. La medida se suma a la demanda civil por daño moral y a la denuncia por presunta violencia digital que ya mantiene la familia Salinas contra el artista.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/06/2026 05:30 PM.
En Espectáculos y editada el 11/06/2026 04:38 PM.