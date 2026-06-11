Padre de Pablo Lyle está crítico; actor podría pedir permiso para visitarlo

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El actor mexicano Pablo Lyle, detenido en Florida por homicidio imprudencial, podría solicitar un permiso de salida temporal para acompañar a su padre, quien padece Alzheimer y ha sufrido una caída grave. La normativa de Florida permite autorizaciones limitadas en casos de enfermedad terminal o fallecimiento de familiares, pero aún no se confirma si el permiso será concedido.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/06/2026 08:12 AM.
En Espectáculos y editada el 11/06/2026 10:14 AM.