Padre de Pablo Lyle está crítico; actor podría pedir permiso para visitarlo

El actor mexicano Pablo Lyle, actualmente recluido en una cárcel de Florida por homicidio imprudencial, podría solicitar un permiso de salida temporal ante el grave estado de salud de su padre, diagnosticado con Alzheimer y recientemente víctima de una caída que lo dejó en condición crítica.
Según informó la periodista Inés Moreno, el padre de Lyle lleva dos años bajo cuidados especializados y, tras la reciente caída, la familia teme lo peor. La hermana del actor, Sylvia, se encuentra en Mazatlón cuidando al señor, mientras la familia evalúa la posibilidad de que Pablo solicite autorización para estar con él.
En Florida, la legislación penal no contempla la liberación por enfermedad de un familiar, pero el Código Administrativo del estado permite que internos soliciten permisos para visitar a familiares en estado terminal o asistir a funerales, siempre que se cumplan una serie de requisitos, entre ellos la gravedad de la situación y la garantía de que el interno regresará a la institución.
Hasta el momento, no se ha confirmado si Pablo Lyle ha presentado la solicitud ni si la autoridad penitenciaria la ha evaluado. El actor, que ha sido mencionado recientemente por el productor Juan Osorio como posible regreso a las telenovelas, se mantiene tranquilo según declaraciones de su amigo Giuseppe Gamba, quien habla de una “transformación” personal del actor durante su reclusión.
La comunidad de seguidores y la industria del entretenimiento siguen a la expectativa, mientras se aguarda información oficial sobre el estado de salud del padre de Lyle y la posible concesión del permiso de salida.