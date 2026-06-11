Critican playback en inauguración del Mundial 2026, pero FIFA lo exige por protocolo

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Miles de internautas acusaron a Shakira, Maná, Belinda y Los Ángeles Azules de usar playback en el espectáculo de apertura del Mundial 2026 en el Estadio Azteca; especialistas en producción aclaran que la práctica es obligatoria por razones acústicas y logísticas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/06/2026 12:20 PM.
En Espectáculos y editada el 11/06/2026 12:58 PM.