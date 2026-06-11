Ryan Reynolds sobrevivió a brutal atropello causado por un conductor ebrio

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El actor canadiense reveló en una entrevista con GQ que, a los 18 años, fue atropellado por un conductor ebrio en Vancouver, lo que le provocó fracturas en todo el lado izquierdo del cuerpo y una hospitalización de cuatro semanas. A pesar de las secuelas, Reynolds siguió una exitosa carrera en Hollywood y hoy anuncia una nueva docuserie con Hugh Jackman para Disney+.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/06/2026 08:17 AM.
En Espectáculos y editada el 11/06/2026 10:09 AM.