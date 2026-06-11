Sabrina Carpenter es vista en CDMX y alimenta rumores sobre el Mundial 2026

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 sumó un ingrediente inesperado: la presencia de Sabrina Carpenter en la Ciudad de México. La artista fue vista caminando por Paseo de la Reforma, uno de los ejes más emblemáticos de la capital, apenas horas antes de la ceremonia inaugural del torneo, lo que provocó una ola de especulaciones entre sus seguidores.
Las imágenes de la estrella pop se difundieron rápidamente en redes sociales, donde fanáticos compartieron fotografías y videos de su paso por la zona. Hasta el momento no existe confirmación oficial que vincule a la cantante con la ceremonia inaugural ni con los espectáculos musicales programados, aunque la prensa internacional ha señalado que Carpenter realizó una campaña publicitaria en la capital.
Ante la falta de información, surgieron diversas teorías: algunos usuarios sugieren que podría formar parte de alguna actividad oficial del Mundial, mientras que otros especulan sobre su participación en eventos paralelos o la posible anuncio de nuevas fechas de conciertos en México y América Latina.
Carpenter, nacida en Pensilvania, se dio a conocer por la serie juvenil "Girl Meets World" y ha consolidado su carrera en la música con álbumes como Emails I Can’t Send y el proyecto Short n’ Sweet, que le ha valido éxitos en listas internacionales. Su creciente influencia en el pop global y su fuerte presencia en redes sociales la convierten en una figura de gran interés para el público mexicano.
Mientras la ciudad se prepara para recibir a miles de aficionados y se organizan actividades especiales alrededor del torneo, la inesperada aparición de Sabrina Carpenter añade un componente extra de expectativa a la semana inaugural del Mundial 2026.