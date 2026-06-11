Sabrina Carpenter es vista en CDMX y alimenta rumores sobre el Mundial 2026

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La cantante y actriz estadounidense Sabrina Carpenter fue captada caminando por Paseo de la Reforma horas antes de la ceremonia inaugural del Mundial FIFA 2026. La inesperada aparición ha desatado especulaciones sobre su participación en eventos oficiales o promocionales, aunque no hay confirmación alguna.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/06/2026 08:17 AM.
En Espectáculos y editada el 11/06/2026 10:02 AM.