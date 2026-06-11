Actor de X-Men Tyler Mane anuncia diagnóstico de cáncer de mama masculino

El actor Tyler Mane, conocido por interpretar a Victor Creed/Dientes de Sable en X‑Men (2000) y por retomar el papel en Deadpool & Wolverine, confirmó que ha sido diagnosticado con cáncer de mama masculino. A través de un video publicado en Instagram, el actor de 59 años informó que ya inició un esquema de quimioterapia de aproximadamente 12 semanas y que documentará parte del proceso para sensibilizar al público.
El actor agradeció el respaldo y reiteró su compromiso de difundir información sobre el cáncer de mama masculino, invitando a la audiencia a compartir la noticia y a consultar a un médico ante cualquier cambio sospechoso.