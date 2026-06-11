Actor de X-Men Tyler Mane anuncia diagnóstico de cáncer de mama masculino

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El actor canadiense Tyler Mane anunció su diagnóstico de cáncer de mama en hombres y describió su tratamiento, mientras busca crear conciencia sobre esta enfermedad poco frecuente.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/06/2026 08:16 AM.
En Espectáculos y editada el 11/06/2026 09:15 AM.