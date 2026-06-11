Jass Reyes enciende las redes con presunta indirecta contra María León

Un nuevo debate surgió en Instagram después del lanzamiento del sencillo No C Portarme Bien de María León. La publicación de Jass Reyes, actual vocalista de Playa Limbo, contenía la frase “Después de casi una década viendo repetirse los mismos patrones, creo que me he ganado el derecho de decirlo”, lo que provocó que seguidores de ambas cantantes encontraran supuestas similitudes con el tema de León.
Reyes no mencionó nombres, pero añadió: “Cada artista merece la oportunidad de construir una voz propia, una identidad propia y un camino propio”. Más adelante, escribió: “Por eso resulta triste ver cómo algunas personas eligen acercarse constantemente a lo que otras han construido, tanto en lo creativo como en lo personal”. La línea que más resonó fue: “Seguiré enfocada en mi trabajo. Pero no voy a fingir que no me he dado cuenta”. Con ello, anunció su próximo sencillo “Magnetik”, del álbum solista que está por lanzar.
María León respondió compartiendo la historia detrás de su canción. Explicó que “No C Portarme Bien” nació el 19 de enero de 2023 en una sesión creativa con Marcela de la Garza, Bladimires, Gil Elguezábal y Juan Solo, y que el demo se recibió el 25 de enero. Agradeció a sus colaboradores y subrayó que el concepto del tema se había gestado hace varios años.
La polémica revive la rivalidad que se gestó cuando León dejó Playa Limbo en 2016 y Jass Reyes asumió la voz principal. Desde entonces, los fanáticos han comparado constantemente a ambas artistas. Sin embargo, tanto León como Reyes han declarado públicamente que no existe conflicto personal; León ha deseado éxito a su sucesora y Reyes ha expresado admiración por el trabajo de su antecesora.
Hasta el momento, ninguna de las cantantes ha confirmado que sus publicaciones estuvieran dirigidas específicamente una a la otra. No obstante, la interpretación de los usuarios ha vuelto a colocar sus nombres en el centro de una controversia que, una vez más, se desarrolla en las redes sociales.