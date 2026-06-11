Jass Reyes enciende las redes con presunta indirecta contra María León

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Jass Reyes, actual cantante de Playa Limbo, genera controversia en redes tras publicar un mensaje que muchos interpretan como crítica al nuevo sencillo de María León, “No C Portarme Bien”. La discusión revive viejas comparaciones entre ambas artistas desde la salida de León del grupo en 2016.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/06/2026 12:15 PM.
En Espectáculos y editada el 11/06/2026 04:01 PM.