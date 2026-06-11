Zahie Téllez revela que Poncho de Nigris intentó coquetearle en MasterChef Celebrity

La chef Zahie Téllez confirmó que Poncho de Nigris intentó coquetear con ella durante los primeros desafíos de MasterChef Celebrity 2023. La revelación se dio en el programa Fonda Los Amigos, conducido por Mario Bezares, donde la juez respondió a la pregunta de si algún participante le había hecho insinuaciones amorosas.
“Yo creo que Poncho de Nigris… luego se ponía sus camisetas bien pegadotas”, declaró Téllez, añadiendo que, a pesar de la persistencia del regiomontano, ella “puso un alto” al coqueteo. La anécdota surgió en medio de la polémica que rodea al nuevo formato 24/7 de MasterChef México, que ha generado críticas de varios jurados, incluida la propia Zahie.
El comentario de la chef provocó una oleada de reacciones en redes sociales, donde usuarios recordaron otras situaciones de supuestos coqueteos dentro del programa y debatieron la conducta de los participantes. Algunos señalaron que la actitud de Poncho ya había sido cuestionada en otras plataformas, mientras que otros defendieron al chef por mantener la profesionalidad.
Poncho de Nigris, quien fue eliminado en la tercera ronda del reality y posteriormente ingresó a La Casa de los Famosos México, ha estado bajo el escrutinio público por diversas controversias, incluida su reciente participación en el programa Ring Royale. La revelación de Zahie Téllez añade otro capítulo a la serie de polémicas que envuelven al personaje.
En palabras de la juez, “por más que lleguen y me conquisten, somos tres; si yo digo que sí y los otros no, se jodió el asunto”. Con esta postura, Zahie reafirma su compromiso con la integridad del concurso y con la igualdad de trato entre los participantes.