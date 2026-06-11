Zahie Téllez revela que Poncho de Nigris intentó coquetearle en MasterChef Celebrity

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Durante una entrevista en Fonda Los Amigos, la juez de MasterChef México, Zahie Téllez, confirmó que el exintegrante de Solo para Mujeres, Poncho de Nigris, le hizo insinuaciones románticas en los primeros episodios del reality culinario y que ella puso un alto al intento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/06/2026 08:07 AM.
En Espectáculos y editada el 11/06/2026 10:58 AM.