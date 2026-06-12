“El Potrillo” conquista el Mundial 2026 con una impecable interpretación

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El cantante entonó el Himno Nacional en el Estadio Azteca antes del partido inaugural del Mundial 2026 y, tras la presentación, compartió un emotivo mensaje en redes sociales donde recordó sus raíces y rindió homenaje a su padre, Vicente Fernández.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/06/2026 06:02 AM.
En Espectáculos y editada el 12/06/2026 09:38 AM.