Álex y Chela Lora renovarán sus votos matrimoniales en el escenario del Palacio de los Deportes

En el marco de la gira Adicto al Rocanrol, El Tri regresará al Palacio de los Deportes para celebrar su 58.º aniversario. Además de la música, el espectáculo tendrá un componente histórico: Álex Lora y su esposa Chela Lora renovarán sus votos matrimoniales frente a miles de asistentes.
El líder de la legendaria agrupación explicó que la idea surge al recordar a Sly Stone, quien en 1974 se casó en el Madison Square Garden durante un concierto. «No conozco a nadie en la historia del rock mexicano que haya hecho algo similar», señaló Lora, añadiendo que, aunque Ozzy y Sharon Osbourne lo hicieron en 2017 en California, en México serían los primeros.
El acto será oficiado por el monseñor Darío Monroy, sacerdote que ha acompañado a la pareja en varias ceremonias y renovaciones de votos a lo largo de sus 55 años de novios. «Es algo que va a quedar para la historia», afirmó Lora.
Álex y Chela Lora se conocieron en el polémico Festival de Avándaro y, según el músico, han renovado su matrimonio cerca de diez veces en eventos privados, iglesias y televisión. La pareja, que no planea tener nietos según declaraciones de su hija Celia, sigue enfocada en la música y en su legado.
Con 73 años, Álex Lora asegura que la energía del público lo impulsa a seguir rocanrolear. «Cuando empecé a rocanrolear no pensé que me presentaría en el Palacio de los Deportes en 2026, ni que tendría estatuas en Los Ángeles, Guadalajara y Puebla, ni que recibiría el Grammy a la Excelencia Musical», declaró.
El concierto, además de la renovación de votos, contará con invitados especiales y promete ser una de las noches más memorables del rock nacional.