Álex y Chela Lora renovarán sus votos matrimoniales en el escenario del Palacio de los Deportes

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El 25 de julio, durante el concierto de El Tri en el Palacio de los Deportes, la pareja Lora hará historia al renovar sus votos matrimoniales en pleno escenario, una primicia en México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/06/2026 06:08 AM.
En Espectáculos y editada el 12/06/2026 09:49 AM.