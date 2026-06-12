Belinda celebra su presentación histórica en la inauguración del Mundial 2026

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La cantante mexicana Belinda volvió al Estadio Ciudad de México el 11 de junio para interpretar “Por ella” junto a Los Ángeles Azules, en la ceremonia de apertura del Mundial FIFA 2026. Con un corsé rosa mexicano y pantalón de mezclilla cubierto de 80 mil cristales Swarovski, la artista describió el momento como “histórico” y expresó su orgullo por representar a México ante millones de espectadores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/06/2026 06:07 AM.
En Espectáculos y editada el 12/06/2026 09:19 AM.