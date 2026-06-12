Belinda celebra su presentación histórica en la inauguración del Mundial 2026

Belinda regresó al Estadio Ciudad de México para cantar en la ceremonia inaugural del Mundial FIFA 2026, convirtiéndose en una de las figuras más comentadas del evento. La intérprete, acompañada por Los Ángeles Azules, interpretó “Por ella”, tema oficial del álbum de la Copa, y recibió elogios por su vestuario: un corsé rosa mexicano y un pantalón Levi’s de mezclilla forrados con más de 80 mil cristales Swarovski, diseñados por Juan Carlos Plasencia y complementados con joyería de Jacob & Co.
Tras la actuación, la cantante sostuvo una rueda de prensa donde declaró: “Me sentí muy emocionada. Fue un momento increíble, histórico. Además, ganó México. Estoy muy feliz, muy orgullosa de haber estado ahí, de haber formado parte de este momento tan importante para nuestro país y para el mundo”. El discurso coincidió con la victoria de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica, reforzando el sentimiento de orgullo nacional.
El regreso de Belinda al recinto tiene un significado simbólico: en 2002, a los diez años, se presentó en el mismo estadio para promocionar la telenovela “Amigos x Siempre”, consolidándose como ícono de una generación. Más de dos décadas después, su aparición en la apertura del Mundial se percibe como una reafirmación de su lugar en la cultura pop mexicana
El vestuario, aunque catalogado por algunos usuarios de redes sociales como “sencillo” frente a la imagen glamurosa habitual de la artista, reveló un alto nivel de detalle y una producción costosa que desmintió esa percepción. La combinación de rosa mexicano y azul, junto a la brillantez de los cristales, generó gran repercusión en medios y plataformas digitales.
La ceremonia contó también con la participación de Shakira, Alejandro Fernández, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Maná, Ryan Castro y Tyla, mientras Salma Hayek Pinault actuó como embajadora del evento. La canción “Por ella” fue compuesta por Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía y la propia Belinda Peregrín, consolidándose como uno de los momentos más comentados de la apertura.