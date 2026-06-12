Shakira hace historia en los Mundiales: rompe récord con cuatro himnos y domina la era FIFA

Shakira, la voz que acompaña al fútbol mundialista – Desde su primera incursión en la Copa del Mundo de Alemania 2006 hasta su más reciente participación en el torneo de 2026, la artista colombiana ha logrado lo que ningún otro intérprete ha conseguido en la era moderna: cuatro canciones oficiales vinculadas a la FIFA. Este hecho la coloca como la artista con mayor número de temas mundialistas, un récord que refleja casi dos décadas de presencia constante en el escenario futbolístico.
Con la próxima edición de 2026, la expectativa es que la cantante continúe ampliando su legado, reforzando el vínculo entre la música y el deporte más popular del planeta.