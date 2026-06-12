Shakira hace historia en los Mundiales: rompe récord con cuatro himnos y domina la era FIFA

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La cantante colombiana ha sido la única artista de la era moderna en participar con canciones oficiales en cuatro mundiales (2006, 2010, 2014 y 2026), consolidando su vínculo con la FIFA y convirtiéndose en la voz más reconocida del fútbol mundial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/06/2026 11:02 AM.
En Espectáculos y editada el 12/06/2026 11:21 AM.