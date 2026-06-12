Cara Delevingne destapa abusos en la moda: humillaciones, poder y una industria “cruel”

La reconocida modelo y actriz Cara Delevingne, quien ha desfilado para marcas como Victoria’s Secret y ha participado en importantes producciones cinematográficas, reveló en el podcast Call Her Daddy los oscuros abusos que persisten en la industria de la moda.
Delevingne describió el entorno como un “círculo” de crueldad donde, a pesar de su fama, fue objeto de comentarios degradantes y humillantes, como la sugerencia de “ponerte sobre su cabeza con un tacón alto” o “caminar a cuatro patas como un perro”. Según la modelo, estas actitudes surgieron de una cultura de abuso que se perpetúa cuando las víctimas originales ascienden a puestos de poder y continúan reproduciendo el mismo comportamiento.
La actriz recordó que, en los años noventa, la escena era distinta, aunque también estaba marcada por el consumo de drogas. Sin embargo, el clima actual se ha tornado “realmente cruel”, con críticas constantes y un trato deshumanizante que convierte a las modelos en meras mercancías.
Aunque Delevingne reconoció que la industria ha experimentado cambios positivos —“ya se valora a las modelos como personas y no solo como objetos”—, subrayó que la transformación aún es insuficiente y que la lucha contra el abuso estructural continúa.
Esta revelación se produce en medio de un creciente escrutinio público sobre el poder y la explotación en el mundo del fashion, impulsado por testimonios de otras figuras del sector que también denuncian conductas abusivas y la necesidad de reformas estructurales.