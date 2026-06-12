Cara Delevingne destapa abusos en la moda: humillaciones, poder y una industria “cruel”

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En el podcast “Call Her Daddy”, la modelo y actriz británica Cara Delevingne denunció un círculo de crueldad y abuso que persiste en el mundo del modelaje, señalando que muchos abusadores ahora ocupan posiciones de poder y que, aunque reconoce avances, la industria sigue tratando a las modelos como mercancía.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/06/2026 06:07 AM.
En Espectáculos y editada el 12/06/2026 09:47 AM.