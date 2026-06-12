César Bono desafía infartos y caída: a sus 78 años se niega a dejar los escenarios

El reconocido actor César Bono, de 78 años, confirmó que no tiene planes de retirarse del espectáculo, aunque su salud se ha visto gravemente afectada por una serie de incidentes que incluyen una aparatosa caída a principios de año y los efectos de nueve infartos sufridos en 2018.
Le preguntaron sobre la posibilidad de un retiro definitivo; Bono negó cualquier intención de abandonar los escenarios, aunque manifestó su deseo de no morir mientras actúa. “No quiero morir en el escenario”, reiteró.
El actor también recordó su reciente conversión al cristianismo a los 75 años y la publicación de su primer tatuaje, hechos que han mantenido su figura en el ojo público.
César Bono continúa enfrentando un dolor crónico y limitaciones físicas, pero su compromiso con la actuación permanece intacto. Su mensaje a los seguidores es claro: mientras haya vida y corazón, habrá espectáculo.