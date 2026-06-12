César Bono desafía infartos y caída: a sus 78 años se niega a dejar los escenarios

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El actor mexicano asegura que seguirá trabajando a pesar de una caída que le fracturó costillas, nueve infartos que le dejaron sin movilidad en la mano izquierda y dolores crónicos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/06/2026 04:10 PM.
En Espectáculos y editada el 12/06/2026 04:16 PM.