Elyanna conquista el Mundial 2026: voz árabe-latina brilla y emociona desde Toronto

...

La joven artista de 24 años, nacida en Nazaret y con raíces chilenas, interpretó “Illuminate” junto a Jessie Reyez en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Toronto, convirtiéndose en un símbolo de representación multicultural y en una de las voces oficiales del torneo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/06/2026 04:10 PM.
En Espectáculos y editada el 12/06/2026 04:54 PM.