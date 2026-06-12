Fabio Agostini se corona ganador de la sexta edición de La Casa de los Famosos

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En la noche del jueves, coincidiendo con la apertura del Mundial 2026 en la Ciudad de México, Fabio Agostini obtuvo el premio de 200 mil dólares al vencer a Celinee Santos en la final del reality de Telemundo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/06/2026 06:03 AM.
En Espectáculos y editada el 12/06/2026 04:05 PM.