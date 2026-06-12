Fabio Agostini se corona ganador de la sexta edición de La Casa de los Famosos

La Ciudad de México vivió una doble celebración este jueves: por un lado, el triunfo de la Selección Nacional 2‑0 contra Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026; por otro, el cierre de la sexta edición de La Casa de los Famosos de Telemundo, transmitido en vivo a millones de espectadores en Estados Unidos y Latinoamérica.
El programa, que arrancó el 17 de febrero, llegó a su fase decisiva con cinco participantes. Tras la primera ronda de votaciones, Luis Coronel quedó fuera del podio, ubicándose en el tercer lugar. La contienda se redujo a Celinee Santos y Fabio Agostini, quienes compitieron por el reconocimiento y el premio de 200 mil dólares (aproximadamente 3.49 millones de pesos).
Fabio Agostini, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, España, había soñado con una carrera futbolística que lo llevó a las categorías juveniles del Real Madrid. Una lesión truncó ese proyecto y lo encaminó al modelaje y a la televisión, participando en reality shows de Sudamérica como Calle 7 (Ecuador), Combate y Esto es Guerra (Perú), y Tierra Brava (Chile). Su paso por La Casa de los Famosos incluyó un intercambio internacional con El Gran Hermano 2026 en Argentina.
Con una mayoría clara de votos del público, Fabio Agostini se alzó como el nuevo ganador del reality, llevándose el premio económico y el reconocimiento como la figura más querida de la edición. Celinee Santos quedó como subcampeona, recibiendo también el aplauso del público por su desempeño.
El anuncio se realizó en vivo, mientras la transmisión coincidía con la ceremonia de apertura del Mundial, lo que generó una gran audiencia y una atmósfera de celebración nacional.