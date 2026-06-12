Jennifer López lanza crítica inesperada: “Nomadland” no le gusta pese a su lluvia de premios

En el pódcast Films to Be Buried With, conducido por el actor Brett Goldstein, Jennifer López declaró que “Nomadland”, la película ganadora del Oscar a Mejor Película en 2021, no es de su agrado. La artista explicó que, aunque reconoce la calidad de la obra y el mérito de Frances McDormand, el tono melancólico y el ritmo pausado no cumplen con el tipo de cine que busca cuando va al cine: musicales, comedias románticas y thrillers que ofrezcan escapismo.
Lopez puntualizó que su crítica no implica que la película sea mala, sino que representa “el peor tipo de película” para sus gustos personales. Comparó su desinterés por “Nomadland” con la falta de atracción que siente por el género de terror, subrayando que la preferencia es una cuestión de gusto y no de calidad.
“Es una historia de ritmo lento sobre el duelo y no tiene escapismo. Sí, me gustan algunas películas así, pero esa simplemente no me gustó”, afirmó la cantante, quien también elogió la actuación de McDormand, calificándola de “increíble” y merecedora de los Oscar obtenidos.
“Nomadland”, dirigida por Chloé Zhao y basada en el libro de Jessica Bruder, narra la travesía de Fern (Frances McDormand), una viuda que, tras perderlo todo en la crisis económica de 2007‑2009, recorre Estados Unidos viviendo en una camioneta y formando parte de una comunidad nómada. La cinta recibió elogios casi unánimes, ganó el León de Oro en Venecia 2020, el Premio del Público en Toronto y, en la 93ª edición de los Premios Oscar, se alzó con los galardones a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz.
Aunque la opinión de López no cambia el reconocimiento crítico y premiado de la película, su comentario ilustra cómo el gusto personal puede diferir de la valoración institucional, recordando que el cine satisface a públicos muy diversos.