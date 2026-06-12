Jennifer López lanza crítica inesperada: “Nomadland” no le gusta pese a su lluvia de premios

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La cantante y actriz confesó que, pese a los elogios y los tres premios Oscar, la película de Chloé Zhao no la atrapó por su ritmo lento y falta de escapismo, prefiriendo musicales, comedias románticas y thrillers.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/06/2026 08:51 AM.
En Espectáculos y editada el 12/06/2026 11:37 AM.