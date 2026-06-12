Jorge D’Alessio y Marichelo reaparecen juntos: ¿reconciliación en puerta tras el Mundial?

Jorge D’Alessio y Marichelo fueron vistos juntos en la inauguración del Mundial, evento que el propio líder de Matute difundió brevemente en sus redes sociales antes de eliminar la publicación. En el video, el cantante disfrutaba de la reunión familiar y atribuía el reencuentro al fútbol: “Solo porque el fútbol nos une, ¿eh? La estamos pasando muy bien en familia”.
Posteriormente, la cámara enfocó a Marichelo, con quien D’Alessio intercambió palabras amistosas: “Ah, caray. Bueno, buenas tardes. ¿Qué pasó, flaquita? Gracias por invitarme”, respondió él, y ella contestó entre sonrisas: “¡Bueno! El fútbol nos une”.
Las imágenes, recuperadas y difundidas por el programa Venga la Alegría, generaron una gran cantidad de comentarios entre sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre la posibilidad de una reconciliación después de meses de silencio.
La pareja, casada desde 2011, había sido considerada una de las más sólidas del medio artístico mexicano. Sin embargo, a principios de este año dejaron de aparecer juntos en público y Marichelo confirmó su separación, mientras D’Alessio admitía atravesar un momento complejo a nivel personal y familiar. Ambos han mantenido la privacidad sobre los motivos de la ruptura y han enfatizado la cordialidad y el respeto mutuo por el bienestar de sus hijos.
Hasta la fecha, ninguno de los dos ha emitido declaraciones oficiales sobre una posible segunda oportunidad. Lo que quedó claro en el encuentro es que, pese a la situación sentimental, continúan compartiendo momentos importantes por el bien de sus hijos.