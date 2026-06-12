Jorge D’Alessio y Marichelo reaparecen juntos: ¿reconciliación en puerta tras el Mundial?

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Tras confirmar su separación, el cantante y la actriz aparecen nuevamente en público durante la inauguración del Mundial, lo que desató una ola de reacciones y especulaciones sobre una posible reconciliación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/06/2026 12:42 PM.
En Espectáculos y editada el 12/06/2026 03:24 PM.