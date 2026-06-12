Loreto Peralta y Paco Amoroso desatan rumores de romance tras pistas virales en redes

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Los últimos intercambios en redes sociales entre la actriz mexicana Loreto Peralta y el cantante argentino Ulises Guerriero, alias Paco Amoroso, han avivado los rumores de un romance que cruza fronteras y diferencias de edad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/06/2026 10:09 AM.
En Espectáculos y editada el 12/06/2026 10:03 AM.