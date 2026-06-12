Loreto Peralta y Paco Amoroso desatan rumores de romance tras pistas virales en redes

Una serie de publicaciones en Instagram y TikTok ha puesto bajo la lupa la relación entre Loreto Peralta, conocida por su papel infantil en "No se aceptan devoluciones", y el músico argentino Ulises Guerriero, más popularmente llamado Paco Amoroso. La actriz celebró su cumpleaños con una foto en la que, según algunos seguidores, se percibe el brazo del cantante, aunque la imagen no lo confirma de manera inequívoca.
Horas después, Guerriero subió una historia con una sola fotografía de Peralta, mientras que la actriz compartió una imagen que lleva la palabra "amoroso" en su pie de foto. Para los fanáticos, estos gestos constituyen la prueba definitiva de un vínculo sentimental.
El origen del supuesto romance
Todo comenzó cuando Loreto publicó un video interpretando "Ay Ay Ay" de Ca7riel & Paco Amoroso. El propio Ulises compartió el clip, etiquetando a la actriz y generando una oleada de comentarios que destacaban la diferencia de 11 años entre ambos y los contrastes culturales entre México y Argentina.
La discusión en línea se intensificó, con usuarios que defendían la autenticidad del vínculo y otros que lo descartaban como una estrategia de marketing digital.
Perfil de los involucrados
Los seguidores de ambos artistas siguen atentos a cualquier señal que confirme o desmienta la relación. Mientras tanto, la prensa del espectáculo mantiene la cobertura, señalando que, de confirmarse, el romance representaría una unión transnacional que podría abrir nuevas oportunidades de colaboración artística y de mercado.
En conclusión, aunque los indicios son numerosos, la veracidad del vínculo entre Loreto Peralta y Paco Amoroso sigue sin confirmarse oficialmente. La expectación del público y la dinámica de las redes sociales continúan alimentando el rumor.