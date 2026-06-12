Marichelo confirma divorcio con Jorge D’Alessio: no hay regreso, solo relación por sus hijos

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La actriz y el cantante confirmaron que ya están legalmente divorciados y que su relación se limita al respeto y al cuidado de sus hijos, poniendo fin a los rumores surgidos tras su aparición en la inauguración del Mundial 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/06/2026 03:08 PM.
En Espectáculos y editada el 12/06/2026 03:40 PM.