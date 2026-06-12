Marichelo confirma divorcio con Jorge D’Alessio: no hay regreso, solo relación por sus hijos

En una declaración oficial enviada a la periodista Mónica Castañeda, la actriz Marichelo confirmó que ella y el cantante Jorge D’Alessio llevan más de quince días legalmente divorciados y que no existe ninguna posibilidad de reconciliación sentimental.
El mensaje, que fue leído en el programa de espectáculos Ventaneando, establece que, aunque seguirán viéndose por ser los padres de sus hijos, “no habrá nada más que una relación con respeto y cariño por los niños”.
La aclaración llega después de que imágenes de la expareja compartiendo un momento familiar durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México generaran una ola de especulaciones en redes sociales, interpretadas por algunos usuarios como una señal de posible reencuentro amoroso.
En los últimos meses, la pareja había reducido su presencia conjunta en eventos y redes, lo que alimentó rumores de crisis matrimonial y, posteriormente, de separación. Sin embargo, ninguno había confirmado oficialmente el fin del vínculo legal hasta ahora.
Jorge D’Alessio había publicado, y luego eliminado, un video en el que aparecía junto a Marichelo y familiares, comentando que “el fútbol nos une”. Ese gesto fue interpretado como una posible señal de reconciliación, pero la declaración de Marichelo deja claro que la relación se mantiene estrictamente en el plano familiar y de coparentalidad.
Con la confirmación del divorcio, los seguidores de la pareja pueden esperar que la atención se centre en la crianza de sus hijos y en los proyectos profesionales de cada uno, mientras se descarta cualquier intento de reavivar la relación sentimental.