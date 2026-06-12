Periodista denuncia acoso en pleno Mundial 2026: agresión queda captada en vivo y desata indignación

La periodista y creadora de contenido Montserrat Gómez utilizó sus plataformas digitales para denunciar un episodio de acoso sexual ocurrido mientras cubría el debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026. En el video que acompañó su denuncia se observa a un hombre acercarse a la reportera y tocarla sin su autorización mientras ella grababa frente a la cámara.
Gómez explicó que había dedicado meses a preparar material especial para el torneo, un sueño profesional que había perseguido durante años. El incidente se dio en medio del ambiente festivo que rodeaba el arranque del Mundial, cuando la periodista realizaba un reporte informativo sobre el desempeño del equipo nacional.
“Era imposible no compartir esto con ustedes, porque lamentablemente es una realidad que se vive en las calles. Un pseudo‑aficionado creyó que podía tocarme sin mi consentimiento; para él fue un acto ‘gracioso’”, manifestó la comunicadora, añadiendo que el video y las fotos evidencian el momento exacto del abuso.
La publicación se viralizó rápidamente; en cuestión de horas acumuló miles de visualizaciones, comentarios de apoyo y la exigencia de garantizar entornos seguros para las mujeres que ejercen el periodismo en eventos multitudinarios. Usuarios de redes sociales, colegas y seguidores expresaron su solidaridad y condenaron la conducta del agresor.
Gómez subrayó que, aunque el incidente no debe opacar la importancia personal y profesional de cubrir la Copa del Mundo, es crucial visibilizar la problemática que afecta a muchas mujeres en espacios públicos. La denuncia busca impulsar medidas de prevención y protección para las periodistas que, como ella, deben enfrentar situaciones de acoso en el ejercicio de su labor.
Las autoridades del evento no han emitido pronunciamiento oficial al respecto, pero la presión social podría motivar una respuesta institucional para reforzar la seguridad de los profesionales de la información durante la competición.