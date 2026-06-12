Periodista denuncia acoso en pleno Mundial 2026: agresión queda captada en vivo y desata indignación

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Montserrat Gómez, periodista y creadora de contenido, denunció haber sido tocada sin su consentimiento por un hombre mientras cubría el debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Publicó videos y fotos del hecho, generando amplio respaldo en redes y reavivando el debate sobre la seguridad de las mujeres en eventos masivos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/06/2026 10:15 AM.
En Espectáculos y editada el 12/06/2026 10:34 AM.