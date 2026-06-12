La Ronda Machetera rinde homenaje a Celso Piña en el Parque del Agua

La Ronda Machetera se presentó en el Parque del Agua para rendir un homenaje a Celso Piña, el legendario “Rebelde del Acordeón”, en una noche que combinó música, deporte y orgullo nacional.
El concierto, que arrancó puntualmente a las 20:00 horas, contó con la participación de los integrantes de la agrupación, quienes destacaron la influencia permanente del músico regiomontano en sus carreras. “Su enseñanza y su espíritu siguen presentes en cada escenario que pisamos”, declararon los músicos, subrayando que el legado de Piña los acompaña sin importar el lugar donde actúen.
El público, mayormente vestido con la playera de la Selección Mexicana en sintonía con la máxima justa deportiva internacional, respondió con entusiasmo a los clásicos de Piña. Entre los temas interpretados se encontraban “Macondo”, “Oye Mi Cumbia” y “Cumbia Sobre el Río”, piezas que provocaron una gran celebración y pusieron a bailar a cientos de asistentes.
Con este evento, La Ronda Machetera reafirma el cariño y la vigencia del legado de Celso Piña entre el público regiomontano, demostrando que la cumbia del “Rebelde del Acordeón” sigue viva y resonando en nuevas generaciones.