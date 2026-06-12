La Ronda Machetera rinde homenaje a Celso Piña en el Parque del Agua

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La agrupación La Ronda Machetera ofreció un emotivo concierto en el recién inaugurado Parque del Agua, donde rindió tributo al “Rebelde del Acordeón”. El espectáculo, que inició a las 20:00 horas, reunió a cientos de asistentes que celebraron la música del icónico celso piña con temas como “Macondo” y “Cumbia Sobre el Río”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/06/2026 08:49 AM.
En Espectáculos y editada el 12/06/2026 09:29 AM.