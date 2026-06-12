Sasha Sokol frena polémica: niega a Charly López y mantiene firme batalla legal contra de Llano

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La cantante Sasha Sokol respondió que no conoce al exintegrante de Garibaldi, Charly López, quien se pronunció sobre la relación que mantuvo con el productor Luis de Llano cuando ella era menor de edad. Sokol reiteró su postura contra el productor y señaló que ya no tiene nada más que decir al respecto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/06/2026 06:03 AM.
En Espectáculos y editada el 12/06/2026 09:56 AM.