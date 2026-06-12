Sasha Sokol frena polémica: niega a Charly López y mantiene firme batalla legal contra de Llano

En una rueda de prensa reciente, Sasha Sokol se limitó a negar conocer al cantante Charly López, quien había generado controversia al comentar sobre la relación que mantuvo con el productor Luis de Llano cuando la artista tenía 14 años.
Charly López, exintegrante de Garibaldi, afirmó que en la época de la relación “las diferencias de edad eran normales” y aseguró haber sido testigo del noviazgo entre Sokol y el productor, quien entonces tenía 39 años. El artista también elogió a la cantante por alzar la voz en un contexto que, según él, ha cambiado: “Ahora pasa este tiempo y está bien que levanten la voz; lo que antes se veía diferente ahora se percibe como inaceptable”.
Ante estas declaraciones, Sasha Sokol respondió que “no sabía de lo que estaban hablando” y que “no conoce a Charly López”. La cantante añadió que ya no desea profundizar en el tema, pues ha expuesto toda la información que consideró pertinente con “enorme paciencia y generosidad”.
El caso entre Luis de Llano y Sasha Sokol se remonta a 2022, cuando el productor admitió públicamente haber mantenido una relación con la menor de edad. Sokol denunció haber sido manipulada y presentó una demanda por daño moral. Un juez condenó a de Llano a ofrecer una disculpa pública y a pagar una indemnización, sentencia que el productor ha intentado evadir mediante recursos legales.
Sokol reiteró su confianza en que la justicia prevalecerá, señalando que “Luis ha buscado cualquier espacio legal para postergar el cumplimiento de la sentencia”. Además, anunció que el dinero que eventualmente reciba será donado a una fundación.
Mientras tanto, Luis de Llano se mantiene alejado de los medios y no ha emitido declaraciones públicas sobre el proceso. Otros artistas del medio, como Mariana Garza y Benny Ibarra, han expresado su apoyo a Sasha y su dolor por la situación.