¿Era Shakira? La aparición en el Mundial que desató una ola de teorías

En la ceremonia inaugural del Mundial, celebrada en el Estadio Ciudad de México, la cantante colombiana Shakira apareció en el escenario para acompañar el espectáculo previo al partido de México. Sin embargo, desde el momento en que se difundieron las imágenes, numerosos usuarios de redes sociales comenzaron a comparar su apariencia con la de la artista en sus giras, alegando que no era la misma persona.
Las comparaciones se centraron en rasgos faciales, expresiones y la velocidad de sus movimientos de baile. Publicaciones de creadores de contenido, como la cuenta de Instagram @marenza_te_cuenta_, mostraron side‑by‑side que, según ellos, evidenciaban diferencias notables. Algunos seguidores defendieron la autenticidad de la aparición, aunque admitieron que el show no alcanzó el nivel esperado.
Hasta la fecha, Shakira no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el asunto; su única interacción ha sido la publicación de videos del momento, sin comentarios adicionales.
La experta en lenguaje corporal Maryfer Centeno analizó la actuación y señaló: “La expresión facial, pero también la velocidad al bailar. Yo considero que no ha sido la aparición más afortunada de Shakira; podría no ser la misma”.
El rumor ha generado un debate amplio en plataformas como Twitter, TikTok y Facebook, donde los usuarios continúan compartiendo teorías y editando imágenes para sustentar sus argumentos. Mientras tanto, la organización del evento no ha respondido a las especulaciones.
En conclusión, la controversia sobre la identidad de la figura que se presentó en la inauguración del Mundial refleja la rapidez con la que la información –y la desinformación– se propaga en la era digital, dejando a la audiencia dividida entre la admiración por el espectáculo y la duda sobre su autenticidad.