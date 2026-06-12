¿Era Shakira? La aparición en el Mundial que desató una ola de teorías

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Tras el espectáculo de apertura del Mundial en el Estadio Ciudad de México, usuarios de redes sociales comparan la imagen de la artista con la de sus giras y afirman que no se trató de la verdadera Shakira. Expertos y fanáticos se pronuncian, mientras la cantante guarda silencio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/06/2026 06:08 AM.
En Espectáculos y editada el 12/06/2026 09:10 AM.