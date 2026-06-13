Alejandro Fernández bajo escrutinio por presuntas fallas en el Himno Nacional en el Mundial

El 11 de junio de 2026, Alejandro Fernández encabezó la interpretación del Himno Nacional Mexicano durante el partido inaugural del Mundial de fútbol entre México y Sudáfrica, celebrado en el Estadio Azteca. La actuación fue aplaudida en redes sociales, pero varios internautas detectaron dos presuntos incumplimientos del protocolo patrio.
Casos de errores en la interpretación del himno no son inéditos. En 1988, el actor Coque Muñiz modificó letra y entonación en un evento público, generando controversia. Sin embargo, los errores de Fernández son considerados menores en comparación.
Las autoridades competentes evaluarán el caso y, de confirmarse la infracción, podrían imponer la multa correspondiente. Mientras tanto, el tema sigue generando debate en redes sociales y medios de comunicación.