Alejandro Fernández bajo escrutinio por presuntas fallas en el Himno Nacional en el Mundial

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El cantante interpretó el Himno Nacional en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca y fue señalado por usuarios por dos supuestos errores: saludar a la bandera mientras cantaba y una alteración de la letra. La normativa mexicana establece sanciones de 800 a 2 millones de pesos para quienes infrinjan el protocolo del himno, aunque aún no se confirma si se impondrá alguna multa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/06/2026 10:30 AM.
En Espectáculos y editada el 13/06/2026 11:31 AM.