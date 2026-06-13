Belinda sorprende en el Mundial 2026 con reloj Jacob & Co de más de un millón de dólares

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La cantante mexicana deslumbró en la ceremonia inaugural de la FIFA 2026 con un Jacob & Co. Brilliant Flying Tourbillon Rubies, una pieza de alta relojería valorada en más de un millón de dólares, acompañada de un conjunto de joyería de lujo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/06/2026 10:49 AM.
En Espectáculos y editada el 13/06/2026 11:28 AM.