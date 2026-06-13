Belinda sorprende en el Mundial 2026 con reloj Jacob & Co de más de un millón de dólares

En la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada ante millones de espectadores, la cantante Belinda se destacó no solo por su interpretación de "Por Ella" junto a Los Ángeles Azules, sino también por el lujoso reloj que lució, cuyo valor supera el millón de dólares.
El accesorio principal fue el Jacob & Co. Brilliant Flying Tourbillon Rubies, una pieza de alta relojería que incorpora más de 400 rubíes baguette engastados de forma invisible en la caja, esfera, corona y hebilla. Según la firma relojera, el reloj cuenta con un movimiento mecánico de cuerda manual con tourbillon volador de un minuto, 338 rubíes talla baguette en la caja y esfera, y 252 diamantes talla brillante en los puentes del movimiento.
El conjunto de Belinda se completó con otras joyas de alto valor: un collar Key Cuff Choker With Chain and Key en oro blanco con 1,012 diamantes blancos de 21.85 quilates, y unos aretes Infinia Baguette Cut Pink Sapphires en oro rosa con 12.85 quilates de zafiros rosas y seis quilates de diamantes.
En una entrevista con el programa Hoy, la artista expresó su entusiasmo por haber formado parte del evento y agradeció la oportunidad de representar a México en una plataforma de alcance global.
El despliegue de estas piezas subraya la creciente presencia de la alta joyería y la relojería de lujo en eventos internacionales, donde la moda se convierte en un elemento de comunicación de estatus y estilo.