Diego Luna denuncia que el Mundial 2026 excluye a los aficionados locales por sus precios

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El actor y productor mexicano denunció que los elevados costos de las entradas impedirán que gran parte de la población mexicana asista a los partidos que se jugarán en su propio país.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/06/2026 10:51 AM.
En Espectáculos y editada el 13/06/2026 12:28 PM.