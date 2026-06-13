Karely Ruiz enfrenta críticas por exhibir a usuaria y reavivar debate sobre redes

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La influencer regiomontana Karely Ruiz volvió a ser el centro de la polémica al publicar capturas de pantalla donde señala a la usuaria Lucero, a quien tildó de “simio”. La expuesta respondió entre lágrimas, denunció amenazas y responsabilizó a la creadora de contenido por el acoso que ha recibido. La controversia ha dividido a las redes y reaviva el debate sobre los límites de la defensa en línea.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/06/2026 10:58 AM.
En Espectáculos y editada el 13/06/2026 11:28 AM.