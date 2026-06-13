Actriz Mayrín Villanueva desmiente rivalidad con Itatí Cantoral

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La actriz Mayrín Villanueva negó cualquier enfrentamiento con Itatí Cantoral, expareja de su esposo Eduardo Santamarina, y subrayó que ambas se respetan como madres de los hijos en común.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/06/2026 10:29 AM.
En Espectáculos y editada el 13/06/2026 11:52 AM.