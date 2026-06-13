Actriz Mayrín Villanueva desmiente rivalidad con Itatí Cantoral

En una rueda de prensa celebrada esta semana, Mayrín Villanueva abordó de forma directa los rumores que vinculan a su esposo, Eduardo Santamarina, con su anterior relación con Itáti Cantoral. La actriz, conocida por su papel en "Yo amo a Juan Querendón", dejó claro que no existe rivalidad alguna y que ambas mujeres se respetan mutuamente.
"Yo respeto a Itatí como madre y como profesional. Nunca he tenido que discutir con ella por los hijos; al contrario, la apoyo en sus logros", declaró Villanueva, quien añadió que su relación con Santamarina se ha consolidado desde su matrimonio en 2009.
Los antecedentes de la polémica se remontan a 2007, cuando Santamarina y Villanueva iniciaron su romance mientras trabajaban juntos en la telenovela citada. La relación fue objeto de críticas y especulaciones, especialmente porque Santamarina había estado casado con Cantoral, con quien tiene gemelos. La separación de Cantoral y Santamarina se hizo pública en 2024, tras que la actriz confesara una infidelidad y describiera el proceso como doloroso.
En la entrevista, Itatí Cantoral, quien recientemente declaró que su gran amor es Alexis Ayala, también habló sobre su ruptura con Santamarina, señalando que la juventud y la falta de madurez fueron factores determinantes. A pesar de la historia compartida, ambas partes han mantenido una relación cordial por el bien de sus hijos.
Villanueva, por su parte, enfatizó que su prioridad es la estabilidad familiar y el bienestar de su hija Julia, nacida en 2010, y de los gemelos de Cantoral. "Lo que más importa es que los niños crezcan sin tensiones innecesarias", concluyó la actriz.