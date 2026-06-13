Dwayne Johnson revela su decepción por no competir por el Oscar a Mejor Actor

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Dwayne Johnson, conocido como “La Roca”, confesó en una entrevista con Esquire la frustración que le causó la ausencia de una nominación al Oscar por su papel en la película biográfica de A24, “The Smashing Machine”. El actor explicó que la experiencia encendió un nuevo impulso creativo y describió la exigente transformación física y emocional que implicó interpretar al peleador de UFC Mark Kerr.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/06/2026 09:50 AM.
En Espectáculos y editada el 13/06/2026 09:45 AM.