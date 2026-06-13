¿Desaire o malentendido? El gesto de Salma Hayek a Belinda divide opiniones

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Un video de la ceremonia inaugural del Mundial FIFA 2026, transmitido en el Estadio Ciudad de México, generó polémica en redes sociales al mostrar a Salma Hayek supuestamente ignorando un abrazo de la cantante Belinda. La actriz, invitada por la FIFA, recibió el respaldo de la presidenta de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien aclaró que no representaba al gobierno.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/06/2026 09:40 AM.
En Espectáculos y editada el 13/06/2026 09:40 AM.