¿Desaire o malentendido? El gesto de Salma Hayek a Belinda divide opiniones

Un fragmento difundido en plataformas digitales de la inauguración del Mundial de la FIFA 2026, celebrada el 12 de junio en el Estadio Ciudad de México, desató una fuerte controversia en redes sociales. En el video, Salma Hayek y la cantante Belinda aparecen posando frente a las cámaras; segundos después, Belinda intenta abrazar a la actriz, pero Hayek prosigue con su discurso y se despide diciendo: “Ve, suerte”. Belinda responde: “Estamos en contacto” y se retira.
Los internautas dividieron su opinión: algunos interpretaron el gesto como un desplante deliberado, mientras que otros argumentaron que el momento estaba fuera de contexto y obedecía a la coreografía de la ceremonia.
Salma Hayek participó en la apertura como una de las figuras internacionales que representaron a México ante los espectadores. Durante su intervención dio la bienvenida a las 48 selecciones y a los aficionados que llegaron al país, resaltando que México vuelve a ser sede de un Mundial, esta vez compartido con Estados Unidos y Canadá.
En la conferencia matutina, la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, precisó que la actriz no asistió “en representación” del gobierno, sino que fue invitada directamente por la FIFA. Sheinbaum subrayó la trayectoria internacional de Hayek y la describió como una “embajadora de México en el mundo”.
Posteriormente, Belinda volvió al estadio el 11 de junio para cantar junto a Los Ángeles Azules la canción “Por ella”, incluida en el Álbum Oficial de la Copa Mundial 2026. La cantante expresó su emoción por haber formado parte del evento histórico que, además, coincidió con la victoria de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural.
La ceremonia también contó con presentaciones de Shakira, J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, entre otros, y la entrega del trofeo por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.