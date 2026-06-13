Rumor de doble de Shakira en el Mundial 2026 es desmentido por Shakibecca

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La imitadora venezolana Rebeca Maiellano, conocida como Shakibecca, aclaró en Instagram que no participó en el show de Shakira durante la ceremonia de apertura del Mundial 2026, desmintiendo el rumor viral que la señalaba como doble.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/06/2026 10:57 AM.
En Espectáculos y editada el 13/06/2026 11:49 AM.