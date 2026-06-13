Rumor de doble de Shakira en el Mundial 2026 es desmentido por Shakibecca

En una serie de publicaciones de Instagram, la creadora de contenido venezolana Rebeca Maiellano, alias Shakibecca, desmintió rotundamente los rumores que la señalaban como la supuesta doble de Shakira en la ceremonia de apertura del Mundial 2026. En una historia, la artista mostró un video desde un restaurante y añadió: “Sí, sí estuve en la inauguración, pero viéndola desde Paseo de la Reforma”, dejando claro que no formó parte del espectáculo.
El rumor surgió tras la presentación de Shakira y Burna Boy en el Estadio Azteca el 11 de junio, donde la cantante lució una blusa amarilla, falda en tonos blanco y morado y lentes oscuros. Algunos usuarios de redes sociales afirmaron que la artista “lucía diferente” y comenzaron a especular sobre la existencia de una doble, viralizando la teoría en cuestión de horas.
La teoría encontró eco en la comunidad digital cuando varios internautas compararon a Shakibecca con la apariencia de Shakira en el escenario, señalando similitudes faciales y de estilo. Sin embargo, la propia Shakibecca, a través de sus historias, mostró pruebas de su ubicación fuera del recinto, descartando cualquier participación.
Paralelamente, otro nombre circuló en la polémica: la imitadora chilena Andrea Correa, conocida por su parecido con Shakira en programas de talento. Se difundieron videos supuestamente con su confesión, pero la evidencia resultó ser un montaje generado por inteligencia artificial, sin declaración oficial que lo respaldara.
Mientras tanto, Shakira no ha emitido un pronunciamiento directo sobre la controversia, aunque mantuvo su presencia en redes sociales con mensajes de apoyo a la educación y a los “pequeños campeones” del deporte, además de compartir imágenes con Burna Boy, J Balvin y Danny Ocean, lo que muchos interpretaron como una forma indirecta de confirmar su participación en el evento.
El caso ilustra cómo la velocidad de la información en plataformas como Instagram y TikTok puede transformar una observación estética en una teoría de conspiración, alimentada por la capacidad de crear contenidos falsos mediante IA. La respuesta de Shakibecca, clara y respaldada por pruebas visuales, ha contribuido a desactivar la narrativa de la doble, aunque el rumor sigue circulando en algunos círculos de la web.