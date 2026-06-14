Alfredo Adame sorprende como DJ en Cuernavaca mientras se prepara su nuevo reality

Alfredo Adame sorprendió a sus seguidores al publicar en sus historias de Instagram una secuencia en la que se desempeña como DJ en el club social Beerpong Alice Under 30, ubicado en Cuernavaca, Morelos. La aparición, alejada de los escenarios televisivos que lo caracterizan, muestra al actor de 67 años detrás de las tornamesas, mientras la producción de su próximo proyecto televisivo avanza.
El mismo día, Adame y el conductor Jorge “El Burro” Van Rankin dieron a conocer Ruco y Cursi: La mansión de Adame, un reality‑show que celebrará los cumpleaños de ambos (Adame el 10 de junio y Van Rankin el 5 de junio) con una fiesta continua de tres días en la residencia del actor. El formato, sin votaciones ni eliminaciones, consistirá en un encierro festivo donde los participantes deberán aguantar la celebración más tiempo posible, con retos, confesiones y la llegada periódica de invitados especiales.
Entre los posibles invitados que Adame ha mencionado se encuentran Roberto Palazuelos, Cuauhtémoc Blanco, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Niurka Marcos, quienes podrían generar confrontaciones y momentos de alta tensión.
El anuncio llega en un momento de alta visibilidad para ambos conductores. Adame relanzó su perfil mediático al nocaut técnico contra Carlos Trejo en el evento Ring Royale 2026, mientras Van Rankin regresa a la pantalla tras su paso por “Big Brother VIP” y “Hotel VIP”. Ambos son veteranos de los formatos de convivencia: Adame ha participado en “La Casa de los Famosos”, “Abandonados”, “La Mansión VIP”, entre otros, y Van Rankin cuenta con más de tres décadas de experiencia en televisión.
Hasta el momento, la cadena o plataforma que emitirá “Ruco y Cursi” y la fecha de estreno no han sido confirmadas; los protagonistas aseguran que la información será revelada “muy pronto”.