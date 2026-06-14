Alfredo Adame sorprende como DJ en Cuernavaca mientras se prepara su nuevo reality

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El actor y conductor Alfredo Adame apareció como DJ en el club Beerpong Alice Under 30 de Cuernavaca y, simultáneamente, anunció junto a Jorge “El Burro” Van Rankin el reality “Ruco y Cursi: La mansión de Adame”, una fiesta‑maratón de tres días sin eliminaciones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/06/2026 11:38 AM.
En Espectáculos y editada el 14/06/2026 12:22 PM.