Ariana Grande exige al ICE retirar su canción de videos de propaganda migratoria

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La cantante estadounidense pidió al Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que elimine su tema “Bye” de los videos que la Casa Blanca difunde sobre operativos contra migrantes. La medida se produce tras la polémica generación de contenido que combina imágenes de detenciones con música viral de TikTok, práctica que varios artistas han denunciado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/06/2026 11:35 AM.
En Espectáculos y editada el 14/06/2026 11:55 AM.