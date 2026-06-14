Fallecen Oliver Tree y Gaspi en accidente aéreo sobre Río de Janeiro

Las autoridades locales confirmaron que los artistas Oliver Tree y Gaspi fallecieron tras el choque de dos helicópteros en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, durante las primeras horas del día.
El accidente, que ocurrió a aproximadamente 100 metros de altura, dejó al menos cinco personas muertas, entre ellas el director argentino de videos musicales Lucas Vignale. Según los primeros reportes, una de las aeronaves impactó directamente sobre el estacionamiento de una agencia de vehículos eléctricos, provocando un incendio que se extendió a veinte automóviles y generó columnas de humo visibles a gran distancia.
Equipos de emergencia y bomberos acudieron al lugar para controlar el fuego y asegurar la zona. Los restos de ambas aeronaves se dispersaron en áreas residenciales cercanas, lo que obligó a las autoridades a restringir el tránsito y a iniciar una investigación para determinar las causas del siniestro.
Los familiares y seguidores de los artistas expresaron su consternación y dolor en redes sociales, mientras que la comunidad local quedó conmocionada por la magnitud del accidente.
Las investigaciones continúan y se espera que la Policía Federal de Brasil publique un informe preliminar en los próximos días.