Fallecen Oliver Tree y Gaspi en accidente aéreo sobre Río de Janeiro

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Los cantantes Oliver Tree y Gaspi murieron en un choque de dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, el 14 de junio. El siniestro dejó al menos cinco víctimas, entre ellas el director argentino de videos musicales Lucas Vignale, y provocó un incendio que alcanzó veinte vehículos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/06/2026 01:22 PM.
En Espectáculos y editada el 14/06/2026 01:29 PM.