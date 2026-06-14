Leonardo Bono denuncia discriminación por su orientación sexual en proceso de audición

Leonardo Bono, hijo del reconocido actor César Bono, utilizó sus redes sociales para denunciar una presunta discriminación por su orientación sexual durante una audición para un proyecto artístico. En un comunicado publicado en Instagram, el joven de 31 años explicó que, tras una fase inicial “bonita” del proceso de selección, los responsables le informaron que habían revisado su perfil y le solicitaron que dejara de compartir “ciertas cosas”.
Ante la petición, Leonardo manifestó su disposición a encontrar un “punto medio”, pero la respuesta fue el silencio: lo “ghostearon” y no volvió a recibir contacto alguno. El actor describió su tristeza y la sensación de haber sido rechazado no por su talento, sino por su identidad gay, señalando que le hicieron sentir que su orientación era el problema, no una foto o publicación.
El comunicado aclara que la intención no es “funar” a nadie ni atacar al proyecto, sino exponer la discriminación que pueden sufrir personas por su orientación. Leonardo resaltó que el proceso de audiciones había sido “muy bonito”, con gente talentosa y amable, y que su experiencia, aunque dolorosa, lo impulsa a “abrazar todavía más quien soy”.
Leonardo también informó que no emprenderá acciones legales, pues su objetivo es crear conciencia. Añadió que nunca antes había sentido la necesidad de ocultarse y que, tras este episodio, busca espacios que respeten su identidad y libertad.
El caso llega en un momento delicado para la familia Bono, ya que César Bono está de luto por el fallecimiento de su primera esposa, Xóchitl Vigil, y recientemente sufrió una caída que le provocó fracturas de costillas. César tiene cuatro hijos: María del Sol, María Rosa (de su primer matrimonio), y César Patricio y Leonardo (de su segundo matrimonio con Patricia Castro). Mientras sus tres primogénitos prefieren mantenerse alejados de los medios, Leonardo ha seguido los pasos de su padre, participando en obras de teatro y lanzando canciones.
Esta denuncia pone de relieve la necesidad de combatir la homofobia en la industria del entretenimiento mexicano y de garantizar que la orientación sexual no sea un obstáculo para el desarrollo profesional.