Leonardo Bono denuncia discriminación por su orientación sexual en proceso de audición

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Leonardo Bono, hijo del actor César Bono, reveló en redes sociales haber sido excluido de un proyecto artístico por su orientación gay. El actor de 31 años asegura que le pidieron “censurar” su presencia en Instagram y que, tras no recibir respuesta, lo “ghostearon”. La denuncia busca visibilizar la homofobia en la industria del entretenimiento.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/06/2026 11:36 AM.
En Espectáculos y editada el 14/06/2026 12:07 PM.