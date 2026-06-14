Polo Morín: ¿Salir del clóset cerró puertas en su carrera actoral?

En una entrevista exclusiva con De Primera Mano, Polo Morín abordó el momento en que su vida privada fue expuesta tras un intento de extorsión y analizó si esa revelación afectó su trayectoria profesional.
El actor dejó claro que su salida del clóset no fue una decisión voluntaria. “Nadie debería ser obligado a hablar de su orientación sexual antes de estar listo”, afirmó, y denunció la presión social que persiste en torno a este tema.
Morín explicó que cada persona vive procesos distintos según su entorno familiar, social, económico o político, y que presionar a alguien para que haga pública su identidad es erróneo. “Los entiendo, los abrazo; es mucha soledad”, añadió, reconociendo el apoyo de su círculo cercano durante aquel episodio.
Respecto a los rumores que surgieron luego de que un video viral lo mostrara usando transporte público, el actor descartó cualquier vínculo entre esa situación y su carrera. “He usado el transporte público en distintas etapas, incluso en los momentos más exitosos”, señaló, y cuestionó los prejuicios que aún persisten: “No entiendo por qué lo ven como poco digno”.
Sin embargo, Morín admitió que su paso a la televisión abierta se vio afectado. Tras el hackeo de 2016 que filtró fotos personales, comentó que “ya no lo llaman para papeles protagónicos” y que los personajes ofrecidos en Televisa cambiaron drásticamente. Aun así, subrayó que la vida personal no debería influir en la asignación de roles.
El actor recalcó su trayectoria: debutó en La rosa de Guadalupe (2010‑2011), alcanzó popularidad con Gossip Girl: Acapulco (2013) y consolidó su presencia en telenovelas como Mi corazón es tuyo, Sueño de amor y La reina soy yo. En los últimos años ha incursionado en plataformas de streaming (¿Quién mató a Sara?, 2021) y reality shows (Top Chef VIP, 2024).
Con la entrevista, Polo Morín vuelve a abrir el debate sobre la necesidad de respetar la intimidad y la diversidad en la industria del entretenimiento mexicano.