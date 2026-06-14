Polo Morín: ¿Salir del clóset cerró puertas en su carrera actoral?

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El actor mexicano Polo Morín reflexiona sobre la extorsión que reveló su orientación sexual, la presión social para “salir del clóset” y el impacto que ello tuvo en sus oportunidades en la televisión abierta.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/06/2026 11:37 AM.
En Espectáculos y editada el 14/06/2026 12:17 PM.