“Prefiero esto mil veces más que los Oscar”: Timothée Chalamet celebra el título de los Knicks

Timothée Chalamet declaró que preferiría estar en la cancha del Frost Bank Center celebrando el campeonato de los New York Knicks antes que en la ceremonia de los Oscar, donde tres meses atrás perdió el premio al Mejor Actor.
El sábado por la noche, el actor descendió a la pista para fotografiar a los jugadores con su teléfono celular tras la victoria del equipo neoyorquino en el quinto partido de las Finales de la NBA. En un video obtenido por ESPN, Chalamet exclamó: “¡Prefiero esto mil veces más que los Oscar! ¡Vamos, baby! ¡Los Knicks son campeones, baby!”.
Sin su novia Kylie Jenner, Chalamet asistió a cada fase de los playoffs de 2026, acompañando al equipo hasta la conquista del título. Tras el triunfo, ingresó al vestuario, brindó con champán y posó sosteniendo una edición del New York Post.
La declaración llega tres meses después de que el actor perdiera el Oscar frente a Michael B. Jordan, quien se llevó el galardón por su actuación en Sinners durante la 98ª ceremonia de la Academia. Chalamet había sido considerado favorito por su papel en Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie, pero su candidatura se erosionó a lo largo de la temporada de premios.
Según un experto en campañas de premios consultado por Page Six, el actor “metió la pata en la línea de cinco yardas” debido a una actitud percibida como arrogante. Fuentes de la industria señalaron que su estilo de vestimenta y su búsqueda de “material de primer nivel” generaron tensiones en Hollywood.
En febrero, Chalamet también enfrentó críticas tras un foro de CNN donde afirmó que nadie se interesaba por ballet u ópera. La bailarina retirada Misty Copeland respondió públicamente, recordando la importancia de esas disciplinas para la cultura.
Un análisis de Variety indicó que el estreno de Marty Supreme en el Festival de Cine de Nueva York, en lugar de Los Ángeles, pudo haber restado apoyo entre los votantes. Además, la sobreexposición mediática del actor y su vínculo con Jenner contribuyeron a un clima desfavorable para su candidatura, que culminó con nueve nominaciones pero sin premios.
Michael B. Jordan, al ganar, se convirtió en el sexto hombre negro en obtener el Oscar al Mejor Actor, sumándose a Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker y Will Smith, a quienes mencionó en su discurso.