“Prefiero esto mil veces más que los Oscar”: Timothée Chalamet celebra el título de los Knicks

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El actor Timothée Chalamet, de 30 años, prefirió la fiesta en la cancha del Frost Bank Center tras el campeonato de los New York Knicks a la ceremonia de los Oscar, donde perdió el galardón al Mejor Actor. Su presencia en los playoffs, la polémica tras su campaña para “Marty Supreme” y los comentarios que generaron controversia en Hollywood forman parte del contexto que rodea su celebración.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/06/2026 01:24 PM.
En Espectáculos y editada el 14/06/2026 01:32 PM.