Aaron Mercury llora la muerte de Oliver Tree y lo despide con emotivo video

Un trágico accidente de helicóptero que cobró la vida de seis personas, entre ellas el cantante estadounidense Oliver Tree, ha sacudido las redes sociales. El influencer mexicano Aaron Mercury, quien mantenía una estrecha amistad con el artista, rompió el silencio a través de sus historias de Instagram, donde, entre lágrimas, rindió homenaje al fallecido.
El siniestro, ocurrido cuando dos aeronaves colisionaron sobre la zona de Barra da Tijuca, también dejó sin vida al youtuber argentino Gaspi y al director Lucas Vignale. La noticia se propagó rápidamente, generando una oleada de condolencias de figuras del entretenimiento.
Mercury y Tree habían consolidado su vínculo público durante el evento de boxeo Supernova Génesis, donde el cantante acompañó la entrada del influencer al ring interpretando en vivo su éxito “Miss You”. Según Mercury, la relación comenzó cuando envió un mensaje directo por Instagram proponiendo una colaboración para el espectáculo; Tree respondió de inmediato y, tras una videollamada, surgió una conexión basada en humor irreverente y creatividad.
Lo que empezó como una actuación conjunta se transformó en una amistad fuera de cámaras: Tree visitó la casa de Mercury y el influencer lo acompañó en varios conciertos en México, generando entre sus seguidores la imagen de un “dúo dinámico”. En entrevistas, Tree solía bromear diciendo que se conocían desde hace diez años tras un accidente en un tobogán de agua, reflejando la complicidad que los unía.
Horas antes del accidente, Mercury había publicado un video recordando momentos divertidos con Tree, lo que intensificó la reacción del público cuando la tragedia se confirmó. En su transmisión, el creador de contenido manifestó su incapacidad para asimilar la pérdida, describiendo a Oliver como “un hermano que llegó a mi vida en muy poco tiempo”.
El emotivo video que compartió en Instagram muestra fragmentos de sus colaboraciones, risas y mensajes de amistad, y ha recibido miles de comentarios de apoyo de seguidores y colegas del medio digital.
La comunidad de fans y la industria del entretenimiento continúan rindiendo tributo a Oliver Tree, mientras sus familiares y amigos afrontan el dolor de una pérdida inesperada.