Aaron Mercury llora la muerte de Oliver Tree y lo despide con emotivo video

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El creador de contenido mexicano Aaron Mercury expresó su profunda tristeza por el fallecimiento del cantante estadounidense Oliver Tree, víctima de un accidente de helicóptero en Río de Janeiro. Mercury recordó su estrecha amistad, forjada en el espectáculo de boxeo Supernova Génesis, y compartió un video tributo que ha movilizado a miles de seguidores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/06/2026 08:03 AM.
En Espectáculos y editada el 15/06/2026 08:16 AM.